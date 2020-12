La Juventus è pronta ad accogliere a braccia aperte Moise Kean, l'attaccante classe 2000 ceduto all'Everton per motivi di bilancio e oggi protagonista in prestito al Psg. I bianconeri ci avevano già pensato nei mesi scorsi come quarta punta e potrebbero fare un tentativo nei prossimi mesi, ma il giocatore a Parigi si trova molto bene e la sua volontà è quella di rimanere all'ombra della Tour Eiffel anche dopo la fine del prestito. Con la Juve tagliata fuori dai giochi.