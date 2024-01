Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex bianconero Alessioha detto la sua sul colpo di mercato che potrebbe aiutare la Juve. Ecco le sue parole: "Credo che lanon debba avere rimpianti: l'Inter è forte, ma non imbattibile. Per questo, non aggiungere un rinforzo a gennaio in grado di alzare il livello nella corsa scudetto sarebbe un peccato. Servirebbe un centrocampista con gol nei piedi. Nella mediana attuale di Allegri l'unico che segna è. E troppe volte l'area avversaria resta vuota, senza uno che arriva da dietro. Serve una mezzala in grado di inserirsi, uno come era Antonio Conte ai miei tempi o Claudio Marchisio più di recente. Per me la figura ideale sarebbe ilche ho visto al Mondiale con l'Argentina".