Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus e dell'Atalanta, ha commentato lo scontro diretto tra le squadre in cui ha giocato, in programma domani all'Allianz Stadium. Ai microfoni di TMW Radio ha detto: "Contro il Chelsea è mancato lo spirito Juve. Ci sono giocatori che giocano bene e poi sprofondano. La mia Juve non aveva questo spirito qui. Oltre alla tattica e al modulo, parliamo di giocatori che devono metterci molto di più.. E poi con due rigori nell'ultima partita.. La Juve non sai che partita può giocare, l'Atalanta sì, sai che se la gioca sempre per vincere. La Juventus, che sembrava un po' uscita dalle difficoltà, anche come spirito, è tornata indietro. Ora che succederà con l'Atalanta? Difficile dirlo".Su un pronostico, non si sbilancia, Ma si aspetta che i giocatori di Allegri "".