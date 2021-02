Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, fa gli auguri a Cristiano Ronaldo sulle pagine della Gazzetta dello Sport: "Auguri e grazie perché sei una vera fonte di ispirazione. E adesso porta la Champions a Torino". Oggi il portoghese compie 36 anni e per lui in tanti si sono spesi in auguri, anche se l'ex Juve Tacchinardi l'ha fatto con un messaggio particolare.