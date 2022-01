Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex bianconero Alessio Tacchinardi ha parlato anche della Juve, in vista del big match contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: "Se Allegri batte il Napoli, gli torna molto vicino. I tifosi si aspettavano qualcosa in più dalla Juve in generale, non solo dal tecnico. Via CR7, è rimasto un attacco senza gol pesanti. Sembra che comunque la stia rimettendo in pista Allegri. Si può pure criticare, anche se è un grande allenatore, ma a gennaio vedremo se ne uscirà più forte o con le ossa rotte. Se poi si vuole calcio spettacolo, Allegri non lo ha mai fatto. Non so se questa Juve poteva fare di più. Ha grossi limiti di carisma e personalità. Per me Allegri le sta provando tutte. Tutti gli fanno il funerale, ma se batte il Napoli poi è a pochi punti. Nel momento in cui la barca stava affondando, se non hai un allenatore che ha le palle, rischi di saltare. Invece l'ha tenuta bene". Infine, sul mercato: "Se dai via Morata ne devi prendere due, ma nessuno di questi (Icardi e Milik, ndr.) mi entusiasma. Non è facile trovare un buon giocatore a gennaio, ne serve uno con un po' di carisma, di personalità. Icardi mi sembra più concentrato su altre cose che sul calcio".