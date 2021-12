Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex bianconero Alessioha parlato anche di Massimiliano, facendo un bilancio della sua prima parte di stagione con lae commentando le dichiarazioni di, secondo il quale il tecnico livornese doveva andare al. "Ad Allegri do 6 perché nella bufera, dove tanti allenatori potevano crollare, lui ha dimostrato di avere gli attributi e si è fatto scivolare tutto addosso. So che ha rifiutato il Real, ma io sarei andato. Per me non pensava di ritrovarsi una squadra così diversa da quella che aveva lasciato. Per me Madrid sarebbe stata una bella esperienza di vita e si sarebbe confrontato con un altro calcio".Infine, Tacchinardi ha detto la sua sulle parole di, che ha sostenuto come con Cristianola Juve abbia perso il suo DNA di squadra: "Mi hanno fatto strano certe parole. Può essere che Ronaldo abbia fatto perdere quello spirito, però lui ha sempre buttato il sangue in campo. Forse bisognava fargli capire lo spirito Juve, ed è l'unica pecca che segnalo a Buffon. Forse oggi nella Juve ci sono giocatori con meno spessore ma con più personalità".