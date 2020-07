di Nicolò Vallone

I numeri delle sfide tra Juventus e Lazio quest'anno balzano subito all'occhio per un particolare: non solo i biancocelesti hanno battuto la squadra di mister Sarri due volte su due, ma entrambe le volte per 3-1. Nel match di andata di campionato, giocato il 7 dicembre all'Olimpico, e poi nella Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, 3 giorni prima di Natale. Due scoppole in quindici giorni. Semplificando e riducendo tutto alla guida tecnica delle due squadre, il pragmatismo di Simone Inzaghi che ha prevalso sul sarrismo. Ma ovviamente c'è di più.



LE DUE PARTITE - In campionato la Juve si portò in vantaggio con Cristiano Ronaldo e sfiorò il raddoppio, poi subì il pari di Luis Felipe allo scadere del primo tempo e nella ripresa, dopo l'espulsione di Cuadrado, affondò sotto i colpi di Milinkovic-Savic e Caicedo. La formazione juventina era ancora quella del 4-3-1-2, con Bernardeschi trequartista. E riguardando gli highlights si nota ancora la presenza in rosa di Emre Can, centrocampista iper-duttile sacrificato forse un po' troppo presto dalla gestione sarriana. In Supercoppa, la Lazio passò subito avanti con Luis Alberto, i bianconeri si affidarono ai fuoriclasse dell'attacco e, su una ribattuta di Strakosha su rasoterra di Ronaldo, Dybala trovò il pareggio. Ma ancora il secondo tempo fu fatale a CR7 e compagni, con Lulic a riportare avanti i suoi e Cataldi a chiudere i conti allo scadere su punizione. In quell'occasione la Juventus soffrì particolarmente sugli esterni, nervo scoperto di questa annata.



DOMANI - Dopo 7 mesi, ecco di nuovo la Lazio sul cammino bianconero. Stavolta a Torino, stavolta a porte chiuse, ma soprattutto con una Lazio che dopo il coronavirus è sprofondata a -8. Ma nemmeno la Juve gode di questo stato di salute straripante. Due squadre quindi non nel loro momento migliore, ma proprio per questo in cerca di riscatto. Oggi la Juve sfrutta di più le fasce offensive, e lo potrà fare a maggior ragione con la probabilissima presenza dal primo minuto della freccia Douglas Costa. Mentre il gruppo a disposizione di Inzaghi è piuttosto incerottato, con Lulic, Marusic, Correa, Radu e Leiva ai box. L'occasione per sfatare il tabù laziale, e contestualmente mettere le mani sullo scudetto, è di quelle ghiotte.