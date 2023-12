Wojciechha manifestato e continua a manifestare un forte desiderio di rimanere alla Juventus. Questo impegno è sancito dal contratto che è stato automaticamente prolungato nella prima parte del 2023, con scadenza fissata al 30 giugno 2025. Se c'è qualche aspetto da rivedere, sembra essere la data di scadenza del contratto, forse posticipandola di una stagione, magari con una possibile revisione dell'ingaggio attuale che supera i 7 milioni netti. Questi aspetti sono stati oggetto di discussione e lo saranno probabilmente in futuro. Tuttavia, la base rimane immutata: Szczesny vuole rimanere alla Juventus. D'altra parte, la Juventus non ha mai avuto dubbi su quale portiere affidarsi per il dopo-Buffon, confermando la fiducia in Szczesny.