La Juventus lo ha studiato per diversi anni e poi dopo diverso tempo lo ha fatto diventare il vice portiere della Juventus, nella prima parte di carriera alla Juventus. Szczesny poi, dopo l'esperienza francese di Buffon, è diventato in tutto e per tutto il numero 1 della Juventus. Così, il polacco, si è preso la fiducia di compagni e allenatore diventando imprescindibile. Ecco perchè, secondo quanto riportato da Tuttosport, Wojciech Szczesny andrà via dalla Juventus solo in caso di offerta da capogiro. I bianconeri puntano molto sul portiere polacco, il cui contratto scadrà nel 2024.