Manovre in porta. E manovre serie, serrate, per il presente e per il futuro. Wojciech, come raccontiamo da tempo, è pronto a lasciarsi abbracciare dalle proposte di mercato, in particolare da quelle in Premier League. Il portiere polacco è tra i sacrificabili bianconeri, anche e soprattutto in virtù dell'ingaggio pesante che percepisce. Non solo: come già capitato a Cuadrado prima e ad Alex Sandro poi, Tek ha un'altra opzione nel contratto, un prolungamento automatico che potrebbe cambiare i piani bianconeri. Anche per il futuro.Se dovesse trovare una quadra in uscita, ecco, la Juve si fionderebbe a quel punto su Carnesecchi. Di proprietà dell'Atalanta e nella scorsa stagione alla Cremonese in prestito, il classe 2000 rappresenterebbe un ottimo investimento. Per il presente e per il futuro. Al momento, il club bianconero attende di capire se ci sono margini per un prestito (con diritto di riscatto) con la formazione bergamasca.Ma sarebbe immediatamente il primo portiere? No, non subito. Andrebbe a giocarsi il posto con Mattia Perin, che senza Szczesny sarebbe a quel punto l'estremo difensore titolare della Juve. Non un incastro semplice, non una cessione facile: le vie del mercato però sono infinite e saranno battute già in queste settimane, così da regalare ad Allegri, eventualmente, il portiere di oggi e di domani.