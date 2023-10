Autore di una gran parata sulla punizione di Muriel nel match pareggiato ieri sera contro l'Atalanta, Wojciechresta ancora nei piani della Juventus per il futuro. Il portiere polacco potrebbe presto venire contattato dai bianconeri per rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 fino al giugno del 2026. L'ingaggio del giocatore, attualmente ammontante a 6,5M€ a stagione, verrebbe abbassato in linea con i nuovi parametri societari.