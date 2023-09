Lui, da parte sua, non ha mai avuto dubbi. Lanemmeno, anche se ora si trova nella posizione di chiedergli un piccolo "aiuto". Secondo quanto riportato da Tuttosport, oggi sembrano esserci tutti i presupposti per ildi Wojciech, che nelle scorse settimane ha ribadito il proprio attaccamento ai colori bianconeri sostenendo di non avere nessuna intenzione di cambiare aria e soprattutto di non sentire la necessità di farsi ricoprire di soldi (nel caso specifico dagli arabi) nell'ultima fase della sua carriera. Ed è proprio su questi due aspetti che la Juve vuole puntare nel sottoporre al portiere la proposta di allungamento di contratto- In una fase in cui il monte ingaggi va rimodulato all'ingiù, l'idea è quella di chiedere a Tek la disponibilità a spalmare l'ingaggio, che passerebbe dagli attuali 7 milioni di euro più bonus a. In tal senso dal polacco è già filtrata una prima apertura verso questa soluzione, segnale che la voglia di proseguire insieme non manca. Il 2026, poi, è una data tutt'altro che casuale: in quell'anno ci saranno i Mondiali, appuntamento a cui Szczesny conta di arrivare al top, per l'ultima volta in carriera. Altro buon motivo per cui il "nuovo" matrimonio con la Juve s'ha da fare.