Wojciech Szczesny è testimonial di una campagna per promuovere l'alimentazione sana: "Mange Comme un Champions". Tradotto dal francese: "Mangia come un campione". Il portiere della Juventus ha postato oggi pomeriggio una foto su Instagram che lo ritrae col pallone in mano accanto a una sua citazione: "Per diventare un calciatore devi credere nelle tue abilità lavorare duro e imparare dagli altri! Per me giocare a calcio è un sogno diventato realtà". Szczesny ha condiviso pure una ricetta con i follower suoi e della campagna.