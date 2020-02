Dopo il rinnovo con la Juve fino al 2024 Szczensy ha parlato a Juventus TV svelando anche la sua parata preferita: "La miglior parata? Mi piace ricordare quelle delle partite in cui ho vinto. Quella contro il Milan all'Allianz Stadium a novembre e anche quello di Pasalic contro l'Atalanta ma quella preferita è quella su Allan contro il Napoli a inizio stagione. I rigori? In ogni partita ci sono momenti difficili, il rigore non lo vedo molto difficile". QUI L'INTERVISTA INTEGRALE