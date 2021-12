Wojciech Szczesny, come altri giocatori bianconeri, continua a pubblicare post su Instagram tratti dal suo Natale in famiglia, insieme alla moglie Marina Luczenko. Il portiere della Juventus si trova insieme alla sua signora e al loro piccolo Liam in un'innevata Polonia, dove stanno trascorrendo le vacanze natalizie prima che Tek torni al lavoro dopodomani coi compagni della Juve alla Continassa.