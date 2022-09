Se Angel Di Maria, molto probabilmente, sarà a disposizione solo per la sfida contro il Benfica, Wojciechsembra essere più vicino al ritorno in campo. Il portiere polacco, infatti, è stato segnalato in ripresa dopo la distorsione alla caviglia subìta contro lo Spezia, tanto che potrebbe tornare a disposizione dellagià domenica per la sfida contro la. Nell'attesa, comunque, Mattianon l'ha certamente fatto rimpiangere.