Wojciechnon è per nulla tentato dalle sirene di mercato provenienti dall'. Lo ha raccontato nella sua lunga intervista ai polacchi di TVP SPORT: "Ho un sacco di soldi nella mia vita. Preferisco le sfide divertenti e difendere la porta dellaè la sfida più bella che posso darmi", le sue parole. L'estremo difensore ha poi risposto a una domanda in merito a un'ipotetica chiamata del, che era a caccia di un sostituto dell'infortunato Thibaut: "Non mi interessano storie del genere".