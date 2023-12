A metterlo in scena è stato Wojciech, che con il Natale che si avvicina e lo Store bianconero preso d'assalto per i regali, si è presentato quasi fosse un cliente speciale in quello dell'Allianz Stadium. E insieme a lui è spuntato anche un piccolo tifoso bianconero, Giovanni, che lo ha sfidato in una challenge: prendere più cose possibili in 50 secondi. E lì Szczesny ha messo in scena il suo show: "Abbiamo preso un sacco di roba. Tanto paga tutto la Juve". In realtà, alla fine, viene informato che sarà lui a pagare e cambia volto. L'ormai nota ironia del polacco.