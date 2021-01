1









Il centro nevralgico di una difesa finalmente ritrovata. Il sorriso e la positività attorno ai quali la Juventus si è stretta, nel tentativo di ripartire, ben consapevole di aver sciupato tutti i 'bonus' stagionali. E' servito anche Tek Szczesny, ai bianconeri, per restare a galla, immaginando una classifica diversa, di non mancare l'appuntamento con la storia. E' servito pure con il Bologna: quel tocco ravvicinato di Cuadrado rischiava di allargare un vuoto di risultati già ampio, poi Wojciech ci ha messo le manone.



SUPER DIFESA - Ed è proprio lui l'immagine simbolo della retroguardia rientrata a pieno regime. La Juventus ha subito solo 18 reti, le stesse del Verona, fino al gol del Napoli miglior difesa della Serie A. Pirlo, che ora ha ritrovato De Ligt e Chiellini a pieno regime, per fortuna non ha mai perso Szczesny. Non che Buffon non sia all'altezza, ma al momento il polacco rappresenta un elemento fondamentale per questa squadra. Per la sua solidità. IL FUTURO - Szczesny, dopo aver firmato il rinnovo nello scorso febbraio, ultimi giorni prima dell'era pandemica, ha spento definitivamente anche le voci sul futuro che lo vedevano appetibile plusvalenza. Tek resta a Torino, non c'è nessun 'Donnarumma' che tenga. O De Gea. O altri. C'è Szczesny e c'è la voglia di stupire, ancora. E di andare nuovamente oltre i propri limiti.