Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Massimiliano Allegri, oggi la Juventus tornerà al lavoro per preparare la sfida contro la Salernitana, in programma domenica sera (ore 20.45) all’Allianz Stadium.Secondo il quotidiano, sono da monitorare assolutamente le condizioni di, che sta recuperando da una distorsione alla caviglia. Il portiere verrà valutato tra oggi e domani, per capire se è pronto per tornare in campo già in campionato oppure si punterà alla gara di Champions di mercoledì 14 contro il Benfica. Lo riporta Gazzetta.