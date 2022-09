Nella serata di ieri la Polonia ha battuto il Galles per 1-0 nell'ultimo turno dei gironi della Nations League. Buone notizie per la Juve e per Szczesny soprattutto, il quale è tornato a calcare un campo di calcio e lo ha fatto anche alla 'sua' maniera. L'ex giallorosso ha infatti mantenuto la porta inviolata, protagonista di almeno un paio di interventi decisivi.