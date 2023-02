. È così e ogni tanto occorre ribadirlo – ci ha pensato il portiere polacco questa volta -, i calciatori potranno anche avere stipendi dorati e fuori mercato, per certi versi incomprensibili, ma non sono macchine, sono esseri umani.Adesso il quadro sulla reazione della squadra post penalizzazione è chiaro, ed è facile immaginarlo nei dettagli. Inizia a circolare la notizia del – 15, la chat di squadra inizia a sputare notifiche sul cellulare, una dopo l’altra fino ad impallare il dispositivo; probabilmente chi era impegnato in altro, qualche minuto dopo vede i numerosi messaggi e si chiede: “Cosa è successo?”. Si inizia a discutere, forse si arriva ad una conclusione:Infatti, nelle ore dopo alla Continassa va in scena l’incontro con i nuovi vertici societari: noi pensiamo alle aule di tribunale, voi concentratevi sul campo. Messaggio che in più occasioni viene ribadito da Massimiliano Allegri. Beh, facile a dirsi, meno a farsi quando hai l’impressione di aver subito un torto, che quello per cui hai lavorato e sudato, pianto e gioito ti viene tolto con un colpo di mano.Da questo punto in poi, ognuno ha la sua reazione. Szczesny lo racconta:. Io guardo la classifica con il +15 perché mi motiva, lottare per la parte destra della classifica non mi dà gli stessi stimoli. Allegri sostiene il contrario, che non ci si debba dimenticare dei punti fatti, ma che ci si debba concentrare sulla classifica attuale. Un’asimmetria che probabilmente coinvolge più giocatori all’interno dello spogliatoio bianconero. Non è uno scontro ma una normale reazione, lLa sentenza della CAF ha colpito duro, ha fatto male, deve ancora essere completamente digerita. Ma la Juve, al di là delle asimmetrie di cui parlavamo prima, si è compattata, ha fatto quadrato. Lo dimostra la rabbia di Allegri, quella di Bonucci, l’esultanza matta di Di Maria.