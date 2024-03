Juventus-Szczesny: rinnovo o il club punterà su un altro portiere

Carnesecchi per il post Szczesny

Se non subito, presto, maTutto il reparto infatti andrà in scadenza nel 2025 e la dirigenza quindi deciderà nei prossimi mesi la strategia per il futuro della porta bianconera. Ovviamente, tra Pinsoglio, Perin e Szczesny, la situazione prioritaria è quella legata al polacco.Szczesny ha sempre confermato la volontà di rimanere a Torino fino alla scadenza del contratto almeno ma come riferisce Tuttosport,Il numero uno bianconero ha un ingaggio molto pesante per la casse della società, tra i più alti dell'intera rosa e l'intenzione della dirigenza sarebbe appunto quella di rinnovare il portiere abbassando le cifre.Ovviamente però alla Continassa già si pensa al futuro e al possibile sostituto di Szczesny. Da ormai tanto tempo, nella lista della Juventus,Il classe 2000, dopo il prestito alla Cremonese, in estate è tornato a Bergamo. E' lui la prima scelta per il post Szczesny.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.