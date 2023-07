Triangolo Juve-Bayern-Inter per la porta, perché i nerazzurri aspettano Sommer, che fino ad ora non è stato lasciato partire dal club tedesco in quanto alla ricerca ancora di un nuovo portiere che possa sostituirlo. Ecco che qui entra in scena la Juve. Il Bayern infatti, ha nella lista in particolare due nomi, Raya (Brentford) e Szczesny. Per il polacco, i costi si aggirano sui 10-15 milioni di cartellino mentre l'ingaggio sarebbe un triennale da 7 milioni. La Juve potrebbe secondo Tuttosport anche aiutare la trattativa con un piccolo incentivo all'esodo.Se Szczesny lasciasse davvero Torino, la Juve ovviamente tornerebbe sul mercato. Alla certezza che si chiama Mattia Perin, i bianconeri potrebbero aggiungere Marco Carnesecchi, da tempo obiettivo della Juve, o Emil Audero. In questo ultimo caso si tratterebbe di una soluzione low cost che aiuterebbe anche le liste essendo un prodotto del vivaio.