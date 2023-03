C'è anche questa possibilità, naturalmente subordinata alle decisioni, del campo e non solo, sul futuro della Juventus. Wojciechpuò salutare la Juventus a fine stagione: è un ingaggio pesante, il suo, e la società è convinta di poter recuperare una quota importante dalla sua cessione, dopo una stagione in cui ha dimostrato ancora una volta di essere tra i migliori nel suo ruolo. A guardarla così, sembra un'occasione importante. Anche perché il sostituto sarebbe già in casa: Mattia Perin, fresco di rinnovo, a cifre più contenute e con un profilo comunque da Juventus.