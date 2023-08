Sembra che ci siano buone notizie per Massimilianoe lain vista della prossima giornata di calcio. Le quotazioni per il ritorno di Wojciechcome portiere titolare stanno salendo, con il portiere polacco che ha lavorato individualmente anche oggi. Tuttavia, secondo le informazioni riportate da Sky Sport, si prevede che Szczesny si riunisca al gruppo a partire da domani, con l'obiettivo di renderlo disponibile per la partita di domenica contro l'Empoli al Castellani. Questa notizia potrebbe essere un incoraggiamento per la Juventus, dato che Szczesny è un portiere di grande esperienza e abilità che potrebbe fornire una solida difesa per la squadra.