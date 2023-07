Valutazioni a tutto campo, anche in porta. La Juventus studia il mercato e anche la coppia: sì, perché questo duo di forti portieri sembra un lusso tecnico-economico senza Europa, con l'esclusione ufficializzata ieri. Come riporta la Gazzetta, il polacco non sembra attratto da nuove esperienze, così potrebbe essere l’ex Genoa a guardarsi intorno per giocare di più.