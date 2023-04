Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, Massimilianoha parlato anche di Wojcieche Mattia. Ecco il suo commento sui due portieri: "Oggi parlerò con Tek. Se è sereno e tranquillo, viene con noi e sta in panchina. Così ha una giornata di recupero e riposo. Perin è in ottima condizione, è diventato un portiere importante rispetto a quando è arrivato alla Juventus, ha fatto progressi e miglioramenti importanti. E' un portiere tra i più bravi che ci sono. Per affidabilità e presenza nella partita. Sono contento del lavoro fatto su di lui da parte di Filippi".