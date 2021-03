Merih Demiral rientrerà a Torino con un volo sanitario e resterà al JHotel per la quarantena, necessaria dopo essere risultato positivo al Covid durante il ritiro con la Turchia. Ma l'allerta non coinvolge solo lui.



"Sotto controllo - scrive il Corriere della Sera - è la situazione di Wojciech Szczesny: il portiere juventino è in ritiro con la Polonia dove è scoppiato un focolaio che ha coinvolto quattro giocatori, tra cui l’omologo Skorupski del Bologna. Szczesny è risultato negativo al giro di tamponi effettuati martedì ma la Juve è in apprensione in vista del derby. Buffon, infatti, è squalificato e, in caso di positività del titolare polacco, resterebbe a disposizione soltanto il terzo portiere, Carlo Pinsoglio, zero minuti in stagione. Alla Continassa si fanno gli scongiuri".