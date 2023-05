Le parole di Wojciecha Sky dopo- "Io faccio tante parate, ma non se le ricorda nessuno, e non è un buon segnale per la prestazione della squadra. Rimane la delusione".- "Senza trofei, non è da Juve. C'è la crescita anche di tanti giovani, ma senza trofei non benissimo, qui non si gioca per partecipare".- "Sembra una bella parata, ma in questo momento non è una soddisfazione. Avrei voluto un voto più basso in pagella ma passare il turno".- "Secondo me hanno fatto bene alla squadra, il gruppo si è unito e volevamo fare guerra contro tutto e tutti. Poi sentire di sentenze, penalizzazioni non aiuta. Anche ora siamo secondi ma domenica o lunedì può arrivare una penalizzazione. C'è confusione, per arrivare al successo serve organizzazione, è stato un anno particolare".