Anche il portiere dellaWojciech, dopo Massimiliano, ha parlato ai microfoni di JTV per presentare la sfida didi domani contro lo. Ecco le sue parole: "Per noi è una partita fondamentale, abbiamo tre punti da portare a casa per passare il turno. Dovremo farlo giocando con tranquillità. Quella russa è una squadra forte, con giocatori molto creativi e tecnici. Difendono anche bene e con grande fisicità, quindi mi aspetto una partita molto fisica. Cosa è cambiato nelle ultime settimane? Sicuramente lo spirito della squadra. Adesso giochiamo con più tranquillità e freddezza. Abbiamo vinto le ultime partite di misura senza subire tante palle gol, è cambiato lo spirito e di conseguenza anche i risultati".