Altra seduta differenziata ieri mattina per Wojciech Szczesny che va verso il forfait contro l'Empoli. Colpa della botta al fianco di cui risente ancora dopo una settimana e che lo costringe a sedute personalizzate. Così tra i pali della Juve dovrebbe esserci ancora Perin, mentre il polacco tornerebbe in campo dopo la sosta. Ma nonostante l’infortunio, Szczesny è stato inserito nell’elenco dei convocati del ct della Polonia per le qualificazioni al prossimo Europeo contro le Far Oer e l’Albania. Il motivo? Come spiega Tuttosport, i medici della nazionale polacca sono in contatto con quelli bianconeri: il portiere dovrebbe comunque rispondere alla chiamata e, se nel frattempo è riuscito a recuperare, potrebbe scendere in campo giovedì o al massimo nella seconda partita, domenica contro l’Albania.