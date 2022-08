Si sta concludendo in questi istanti la prima frazione di gara tra Juventus e Spezia, con i bianconeri che al momento stanno conducendo per 1-0, per mezzo di un'autentica magia di Dusan Vlahovic. C'è però da registrare una nota negativa, o meglio, l'ennesimo infortunio che ha colpito la Vecchia Signora. Il malcapitato di turno è stato ancora una volta Szczesny, il quale ha subito una storta alla caviglia destra a seguito di un'uscita alta. Il polacco è stato costretto ad uscire dal campo con le mani al volto per la disperazione. Si attendono ulteriori accertamenti nelle prossime ore.AGGIORNAMENTO AL TERMINE DELLA PARTITA: forte trauma distorsivo alla caviglia destra, condizioni da valutare nelle prossime ore.