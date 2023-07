Anche. La Juve si concentra ora sulle cessioni e per fare cassa ha deciso di ascoltare le offerte per il polacco. A pesare sulla decisione del club è l'ingaggio del portiere che guadagna 6,5 milioni di euro (12,03 netti). A questo risparmio si aggiungerebbe il valore del cartellino; la Juve, come riporta calciomercato.com, chiede 15 milioni di euro. Giovanni Manna sarà a Londra in settimana per agire sul fronte uscite e nei discorsi potrebbe finire anche Szczesny.Se l'ex Arsenal dovesse partire, la Juve ha un piano in mente.Il portiere ha dimostrato soprattutto nell'ultimo anno (18 presenze per lui) di meritarsi questa chance e ha un ingaggio inferiore ai 2 milioni di euro. Come vice si cercherebbe un 12 affidabile.