C'è anche il portiere dellaWojciech(ma non Arek Milik) tra i convocati dellaper gli impegni in programma durante questa sosta. Il secondo posto nel girone, pur con una partita in più, è a un solo punto per ladi Tek, che quindi si gioca tutte le sue carte con la Repubblica Ceca il 17, per poi attendere gli ultimi verdetti disputando un'amichevole con la Lettonia il 21.