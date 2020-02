Szczesny analizza così la sconfitta della Juve sul campo del Verona ai microfoni di Sky Sport: "Come se ne esce? E' difficile spiegarlo, oggi nel momento di difficoltà non abbiamo preso gol, nei primi 25 minuti della partita. Ne abbiamo presi due nel momento di controllo dopo il vantaggio, è una cosa da cambiare subito, abbiamo lasciato tre punti per strada in un modo imbarazzante direi. Credo che dobbiamo anche ritrovare la capacità di sacrificarsi quando c'è da difendere il risultato, soffrire sul campo. Quando si va in trasferta è chiaro che la squadra avversaria attacca con piùaggressività e bisogna essere più bravi a non prendere gol. Cosa cambiare? E' difficile da dire, la sensazione mia è che l'atteggiamento sia stato molto buono, siamo in un momento buono. Ultimamente in trasferta non abbiamo fatto bene, dobbiamo ritrovare fiducia e capacità di portare a casa i risultati.



LE ALTRE - "C'è sempre preoccupazione quando si perde le partite ma noi continuiamo così, lavoriamo e pensiamo subito alla prossima in coppa, poi a rimettersi in testa il campionato".