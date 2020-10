Il migliore di Juve-Barcellona? Tek Szczesny, ovviamente da parte bianconera. Piovono i 7, al limite i 6.5. In ogni caso, è abbastanza indicativo che il portiere juventino sia il migliore dei suoi. Nonostante la sonora sconfitta.



I GIUDIZI - "Impotente sul gol, per la deviazione malandrina di Chiesa, e salvato dal palo sul sinistro di Griezmann dopo pochi minuti. Ma evita guai peggiori al 35' pt chiudendo prima su Dembélé e poi su Griezmann, fiondatisi in area", la definizione di Tuttosport. Il Corriere è più diretto: "L’unico juventino in grande serata. Nel primo tempo fa tre interventi decisivi, su Pjanic, Dembelé (qui si parla di prodezza) e Griezmann. Una volta lo salva Bonucci, un’altra il palo e un sacco di volte ci pensano i generosi catalani...". Infine, Gazzetta: "Riesce a limitare i danni nel primo tempo quando evita il raddoppio dei catalani e i suoi soffrono troppo. Se la Juve ha ancora una possibilità di rientro nella ripresa è grazie a lui".