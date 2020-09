"The work continues...", il lavoro continua. Quello della Juve è certamente vincere. ​Wojciech Szczesny, portiere bianconero, ha postato questo messaggio sul proprio account Instagram mostrando l'ormai celebre foto della squadra che ha vinto in partitella. Assieme a lui Dybala, Douglas Costa, Ramsey, Rabiot e Chiellini. Tutti sorridenti e felici, come non si vedeva da un po'. L'era Pirlo ha già portato un'aria diversa alla Continassa. Ma l'obiettivo è sempre lo stesso...