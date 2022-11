Intervenuto ai microfoni di JTV, Wojciechè tornato sulla sconfitta di ieri contro il– "Sì, perché abbiamo fatto la migliore partita del girone di Champions. La sconfitta brucia sempre, ma io ho visto personalità. Però questo atteggiamento dovrebbe essere l’abitudine alla Juventus".– "Dobbiamo giocare per vincerla. Volevamo passare il girone, ma con rispetto per la competizione e per la maglia proveremo a vincerla. I giovani? Anche questa volta hanno dimostrato una grande personalità e coraggio. Questi ragazzi hanno dato segnali forti di poter giocare nella Juventus".– "Arriviamo carichi, è uno scontro diretto. In campionato siamo in un buon momento, entrambe siamo indietro ma è sempre Juve-Inter".