Wojciechè intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dellacontro il. Ecco le sue dichiarazioni: "Abbiamo lavorato tanto ma c'è ancora tanto da migliorare, sia in fase difensiva che davanti, ogni tanto stiamo troppo bassi perchè ci sentiamo più comodi ma sul lungo non va bene. Giochiamo un po' con la puzza sotto il naso e non va bene. Nel secondo tempo giochiamo troppo bassi ma non possiamo abbassare il livello di energia e concentrazione, oggi ci è andata bene ma a Venezia abbiamo perso due punti. Un voto alla mia parata? Un bel 6. Mi sembrava abbastanza centrale".