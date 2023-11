Ha suscitato sorrisi e risate Wojciechnel post partita die. Ai microfoni di Sky Sport, il portiere polacco ha ironizzato sulle difficoltà patite dalla sua squadra di fronte a una squadra comunque solida e arrembante. Ecco le sue parole: "Anche oggi abbiamo passato dei momenti difficili, circa 89 minuti (risate in studio, ndr.) che però ti fanno portare a casa il risultato. Portare a casa tre punti da Firenze non è facile. La punizione di Biraghi sembrava difficile ma secondo me non lo era, sono contento comunque di averla parata".