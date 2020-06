Nel corso dell'intervista concessa a Juventus Tv, Wojciech Szczesny ha parlato anche di quello che sarà necessario fare per vincere lo scudetto e trionfare dunque nella corsa con Lazio e Inter: "Mi aspetto un campionato molto difficile, c'è la Lazio che è molto forte, anche se dobbiamo vedere in che condizioni torneranno in campo. L'Atalanta l'abbiamo vista l'altro giorno con il Sassuolo, l'Inter fisicamente sta molto bene. Sarà importante sacrificarsi e fare due mesi di vita sana per portare a casa i trofei".