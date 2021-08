Domani alle 18:30 comincia la Serie A 2021-2022 della Juventus, con la partita sul campo dell'Udinese che aprirà in via ufficiale il secondo corso di Allegri sulla panchina bianconera. Su Instagram il portiere Wojciech Szczesny ha voluto esprimere la sua carica e la sua... prontezza per questo nuovo inizio!

Szczesny ha pubblicato una sua foto di partita con la Juve e il messaggio, in inglese, "pronto per la nuova stagione!"