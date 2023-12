La Juventus, dopo aver gestito con successo una serie di rinnovi contrattuali interni, si prepara ora ad affrontare le situazioni contrattuali di Wojcieche Daniele. Questi due giocatori saranno i prossimi obiettivi nella campagna di rinnovi, che prenderà poi in considerazione casi più complessi come quelli di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Un'altra priorità sarà rappresentata da Adrien Rabiot, la cui scadenza contrattuale è fissata per il prossimo 30 giugno.Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e il suo team sono già al lavoro da diversi mesi per pianificare e negoziare i rinnovi contrattuali dei giocatori chiave della squadra. La gestione di queste trattative si prospetta impegnativa, considerando la risonanza e l'importanza di nomi come Vlahovic e Chiesa, giocatori che hanno dimostrato di essere pilastri fondamentali per il progetto della Juventus.