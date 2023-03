La prima delle due settimane di stop è gia trascorsa e i bianconeri impegnati con le rispettive nazionali sono stati numerosi. Dai serbi Kostic e Vlahovic, fino a Rabiot e, con quest'ultimo che deve ancora capire cosa ne sarà del suo imminente. Già, perchè è fuori discussione che luie che il rapporto con il club bianconero è pressochè idilliaco, con Madama che vorrebbe continuare a proseguire i rapporti con l'ex portiere di Roma e Arsenal ancora per molto tempo, ma bisogna fare delle considerazioni diverse rispetto a quelle di qualche mese fa.Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, la Juventus potrebbe far fronte ad una cessione importante per risanare il bilancio e. Gli estimatori non mancano di certo e al momento il club più accredidato ad approfondire la questione è il Tottenham.- Proprio per questo, i dirigenti della Continassa hanno iniziato già a guardarsi attorno e il nome che più di ogni altro rispecchia a pieno le qualità richieste dalla Juve è quello di Guglielmo. Il portierino dell'Empoli è ormai prossimo a lsciare il club toscano, ma per aggiudicarselo bisognerà battere una folta concorrenza.