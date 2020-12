Numeri pazzeschi, quelli di Wojciech Szczesny, che è ormai nel pieno della maturità. Il portiere polacco è la base da cui parte Andrea Pirlo per costruire la sua Juventus. Ed è soprattutto uno dei migliori portieri d'Europa. In Champions League, dove non è mancato neanche in una gara, partendo naturalmente sempre dal primo minuto in questa stagione, è nella top 10 per la percentuale di parate - 75% - all'interno della competizione. Finora ha collezionato 109 gettoni con i bianconeri, raggiungendo 48 partite senza subire gol. Un leader. In campo e fuori.