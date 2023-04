Al minuto 40 Szczesny si è dovuto fermare e chiedere il cambio. Il polacco è rimasto a parlare in campo con i medici per diversi minuti, toccandosi il petto. Szczesny ha probabilmente sentito un malessere e non se l'è sentita di continuare, sembrando anche molto turbato per la situazione. Al suo posto, ovviamente, Perin.