Anche Wojciech Szczesny ha parlato a JTV dopo la vittoria della Juventus sul Chelsea: "Abbiamo sofferto un po' all'inizio ma non abbiamo concesso occasioni alla squadra campione d'Europa. Una vittoria di spirito e carattere. Abbiamo provato proprio il gusto di difendere, abbiamo concesso possesso palla agli avversari dopo aver segnato e ci siamo abbassati, sempre molto ordinati e convinti in ciò che facevamo. Questo ci ha permesso di portare a casa il risultato. Rispetto a due settimane fa abbiamo mostrato uno spirito nel difendere il risultato, cosa che a inizio stagione non si è vista: siamo spesso andati in vantaggio e poi commesso errori banali, io per primo. Stasera il vero spirito Juve!"