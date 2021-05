Tra malumori per le voci di mercato ed un futuro improvvisamente incerto, le squadre iniziano a farsi avanti per Szczesny, in scadenza di contratto con la Juventus nel 2024. Stando a quanto riporta la stampa inglese, il Chelsea avrebbe mostrato gradimento nei confronti del portiere bianconero nonostante l’annata da incorniciare di Edouard Mendy. Inoltre, ci sarebbe anche l’Everton di Ancelotti sul polacco.