Il calo del ritmo, una forma non particolarmente brillante, l’Udinese che alla lunga esce dal guscio, qualche imprecisione in difesa. Tante le cause della rimonta subìta stasera.Sbaglia nella prima occasione: non blocca un pallone lento ed è macchinoso e poco reattivo nel buttarsi a terra, tanto da stendere nettamente il diretto avversario. Ancora più impacciato – anzi, superficiale – nell’azione del secondo gol, con uno stop sbagliato e un tentativo di giocare la palla che non è giustificabile.. Quel Donnarumma, la cui figura ritorna questa sera preponderante, negli scritti e nella testa dei tifosi della Juventus. Una figura, però, da dimenticare. Perché ormai è fatta, è andata così. Per quel che riguarda Szczesny, una bocciatura senza appello, una prestazione pessima, da dimenticare il prima possibile. Sì, perché ora si deve pensare al bene superiore, alla squadra.